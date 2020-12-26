Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года. Из-за этого они могут подорожать

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до конца 2021 года госзакупки импортных медицинских масок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в постановление правительства от 30 апреля, запрещающее допускать на госзакупки для государственных и муниципальных нужд импортные промышленные товары.
«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 г.», — говорится в документе.
Два указанных пункта предусмотрены только для медицинских масок: 123 — изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 126 — средства защиты головы и лица.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 25 декабря 2020 года.
В ноябре 2020 года Минпромторг выступил с предложением запретить госзакупки импортных медицинских масок, кроме произведенных в странах ЕАЭС.
Авторы пояснительной записки в проекту постановления отмечали, что некоторые российские предприятия были вынуждены прекратить производство медицинских масок из-за отсутствия спроса. Они посчитали, что такие ограничения способствуют «сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий после окончания борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».
Как выяснила «Фонтанка», в первые месяцы пандемии государственные и близкие к государству предприятия закупали у поставщиков импортные медицинские маски. Как говорят игроки рынка, импортные маски гораздо дешевле произведенных в России. По мнению источников «Фонтанки», российские производители могут покрыть не более 10% потребности рынка в масках.
«Либо маски будут дороже, либо будут каким-то контрабандным способом привозиться китайские, и здесь уже как-то перекраиваться, приклеиваться и переупаковываться», — сказал «Фонтанке» Дмитрий Тарасов, гендиректор компании «Кит-строй СПБ», которая является одной из лидеров по импорту медицинских масок среди петербургских фирм.
Источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией на рынке госконтракта медицинских масок, предположил, что у государственных структур уже закуплен определенный стратегический запас масок, и теперь власти будут поддерживать только российских производителей.