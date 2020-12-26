Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года. Из-за этого они могут подорожать

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 г.», — говорится в документе.

Изменения вносятся в постановление правительства от 30 апреля, запрещающее допускать на госзакупки для государственных и муниципальных нужд импортные промышленные товары.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до конца 2021 года госзакупки импортных медицинских масок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Два указанных пункта предусмотрены только для медицинских масок: 123 — изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 126 — средства защиты головы и лица.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 25 декабря 2020 года.

В ноябре 2020 года Минпромторг выступил с предложением запретить госзакупки импортных медицинских масок, кроме произведенных в странах ЕАЭС.

Авторы пояснительной записки в проекту постановления отмечали, что некоторые российские предприятия были вынуждены прекратить производство медицинских масок из-за отсутствия спроса. Они посчитали, что такие ограничения способствуют «сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий после окончания борьбы ‎с распространением новой коронавирусной инфекции».

Как выяснила «Фонтанка», в первые месяцы пандемии государственные и близкие к государству предприятия закупали у поставщиков импортные медицинские маски. Как говорят игроки рынка, импортные маски гораздо дешевле произведенных в России. По мнению источников «Фонтанки», российские производители могут покрыть не более 10% потребности рынка в масках.