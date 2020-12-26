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В Сестрорецке у лодочной станции нашли замерзший труп, завернутый в шторку для ванны

Тело умершего человека нашли в Курортном районе Петербурга. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне днём в Сестрорецке в нескольких метрах от лодочного кооператива заметили обездвиженного человека. Промерзший труп, завернутый в зелёную шторку для ванной, лежал на заболоченной земле.

На место вызвали полицейских. Установить пол и возраст погибшего пока не удалось. Также полицейские нашли клетчатый баул и пластиковую веревку.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

DimDimych
Опять приезжие буянят.
OldObyvatel
Самоубийство, совершенное весьма затейливым образом.
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