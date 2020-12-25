Команда петербургского баскетбольного клуба «Зенит» не смогла во время вылететь на выездной матч Единой Лиги ВТБ в Астану. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 25 декабря, сине-бело-голубые застряли в аэропорту Пулково из-за проблем с шасси у самолета.
Изначально чартерный рейс был назначен на 16:20. Однако из-за неисправности шасси команда не смогла вылететь вовремя. Вся делегация БК «Зенит» на момент публикации находилась в терминале. Других регулярных рейсов, соответствующим расписанию БК «Зенит» на данный момент нет. При этом матч запланирован на 12:00 26 декабря. То есть до игры осталось меньше 13 часов. По регламенту Единой Лиги ВТБ, данный случай не является достаточным основанием для переноса матча и влечет за собой техническое поражение.