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Баскетбольный Зенит застрял в Пулково из-за неисправного самолёта. До игры в Астане осталось меньше 13 часов

Команда петербургского баскетбольного клуба «Зенит» не смогла во время вылететь на выездной матч Единой Лиги ВТБ в Астану. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 25 декабря, сине-бело-голубые застряли в аэропорту Пулково из-за проблем с шасси у самолета.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Изначально чартерный рейс был назначен на 16:20. Однако из-за неисправности шасси команда не смогла вылететь вовремя. Вся делегация БК «Зенит» на момент публикации находилась в терминале. Других регулярных рейсов, соответствующим расписанию БК «Зенит» на данный момент нет. При этом матч запланирован на 12:00 26 декабря. То есть до игры осталось меньше 13 часов. По регламенту Единой Лиги ВТБ, данный случай не является достаточным основанием для переноса матча и влечет за собой техническое поражение.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

USSR_forever
про резервный борт кто-нибудь из них вообще слышал? не поверю, что команде, в которую вбухивают бабло, не нашлось запасного самолёта.
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