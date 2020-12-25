Реакция девушки впечатляет. Она очень резко и вовремя затормозила, чем спасла сорванца от травм. При этом водитель не проронила ни одного нецензурного слова и вообще молча пережила это страшное мгновение. Ребёнок же, как ни в чем ни бывало, побежал дальше сквозь поток машин к трамвайным путям.



«Слава Богу, что я успела среагировать, что у меня было время среагировать! Какие-то миллисекунды и все могло бы закончиться трагедией. Я тормозила так, что все вещи с сидений улетели на пол. Я надеюсь, что это видео с регистратора (которое, кстати, не передает насколько это было страшно в реальности) заставит родителей поговорить со своими детьми и напомнить им правила безопасности на дороге», — написала Елена под видео в группе «ДТП и ЧП».