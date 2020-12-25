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Петербурженка показала, как ей под колёса бросился ребёнок. Такой реакции можно позавидовать

Жительница Петербурга по имени Елена поделилась записью с видеорегистратора. На кадрах — Васильевский остров, утро 25 декабря. Внезапно под колёса машины бросается маленький мальчик.

Реакция девушки впечатляет. Она очень резко и вовремя затормозила, чем спасла сорванца от травм. При этом водитель не проронила ни одного нецензурного слова и вообще молча пережила это страшное мгновение. Ребёнок же, как ни в чем ни бывало, побежал дальше сквозь поток машин к трамвайным путям.

«Слава Богу, что я успела среагировать, что у меня было время среагировать! Какие-то миллисекунды и все могло бы закончиться трагедией. Я тормозила так, что все вещи с сидений улетели на пол. Я надеюсь, что это видео с регистратора (которое, кстати, не передает насколько это было страшно в реальности) заставит родителей поговорить со своими детьми и напомнить им правила безопасности на дороге», — написала Елена под видео в группе «ДТП и ЧП».

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Комментарии (7)

vic_5e4cd1938d1a8
Маленький глупый гадёныш ...
Девушка выше похвал и за реакцию и за адекватную скорость движения.
Olgaij
Недавно была свидетелем того, как семейная пара с маленьким ребенком переходила улицу не дойдя до светофора метров 20. При этом потом пошли в ту же сторону, что и переход. Спрашивается, зачем было учить ребенка переходить в неположенном месте? Почему не перейти по светофору? Вот потом дети и перебегают дорогу
261933551
Пороть.
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