АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило об отзыве почти восьми сотен новых кроссоверов Mercedes-Benz GLC-класса. У них нашли дефект в проводке блока управления.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC, проданных на российском рынке в 2020 году. Причиной стало то, что жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом у этих кроссоверов мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией.

На всех машинах в дилерских центрах проверят жгут проводов и при необходимости бесплатно заменят.