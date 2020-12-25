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Mercedes отзывает в России сотни люксовых кроссоверов GLC из-за неправильной проводки

Фото: Mercedes-Benz

АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило об отзыве почти восьми сотен новых кроссоверов Mercedes-Benz GLC-класса. У них нашли дефект в проводке блока управления.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC, проданных на российском рынке в 2020 году. Причиной стало то, что жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом у этих кроссоверов мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией.

На всех машинах в дилерских центрах проверят жгут проводов и при необходимости бесплатно заменят.

В декабре Mercedes объявляет отзыв уже в шестой раз. В том числе неделю назад автопроизводитель отзывал 7 тысяч автомобилей GLE-класса из-за проблем с замками ремней безопасности. А всего за год отзывных кампаний насчитывается более трех десятков.

Фото: Mercedes-Benz

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