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В России отзывают 7 тысяч «Мерседесов». Им надо поставить на место замки ремней безопасности

Официальный представитель марки Mercedes-Benz в России, АО «Мерседес-Бенц РУС», объявил об отзыве 7003 автомобилей GLE-класса, проданных на российском рынке с 2018 по 2020 годы. У них нашлись проблемы с ремнями безопасности.

Как сообщает 18 декабря пресс-служба Росстандарта, у попавших под отзыв автомобилей двойной замок ремня безопасности при пристегивании может быть продавлен под подушку сиденья. Машину нужно предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты бесплатно для владельца откорректируют положение двойного замка ремня безопасности.

Отметим, что только за декабрь 2020 года это уже четвертая сервисная кампания Mercedes в России. В том числе компания отзывала более 4 тысяч машин Mercedes-Benz E-класса и CLS с риском короткого замыкания в проводке. За весь год отзывов было больше 30.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Ну что, хейтеры?
Съели?
Выкусили?

Хоть одну Приору отозвали?
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