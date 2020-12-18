В России отзывают 7 тысяч «Мерседесов». Им надо поставить на место замки ремней безопасности

Официальный представитель марки Mercedes-Benz в России, АО «Мерседес-Бенц РУС», объявил об отзыве 7003 автомобилей GLE-класса, проданных на российском рынке с 2018 по 2020 годы. У них нашлись проблемы с ремнями безопасности.



Как сообщает 18 декабря пресс-служба Росстандарта, у попавших под отзыв автомобилей двойной замок ремня безопасности при пристегивании может быть продавлен под подушку сиденья. Машину нужно предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты бесплатно для владельца откорректируют положение двойного замка ремня безопасности.