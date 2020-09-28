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28.09.2020 14:08
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Mercedes в 29-й раз за год отзывает автомобили в России

АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает автомобили Mercedes-Benz V-Class. Только за сентябрь это пятый отзыв «Мерседесов» в России, а с начала года — уже 29-я отзывная кампания марки.

Как сообщает 28 сентября пресс-служба Росстандарта, на этот раз под отзыв попали 18 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/VITO, которые были проданы в России с сентября 2014 года по ноябрь 2019-го. У них некорректно провели актуализацию программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки.

VIN-коды этих 18 автомобилей указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства. В дилерских центрах на них обновят ПО, после чего показатели выброса закиси азота, превосходящие установленные законом нормы, должны улучшиться в условиях реальной эксплуатации. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Ранее в сентябре из-за проблем с программным обеспечением блока управления ESP Mercedes отзывал в России 493 автомобиля AMG C-класса, GLC и AMG GT; из-за несоответствия спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности — 11 автомобилей E-класса, S-класса и CLS. Дважды за месяц под отзыв попадали Mercedes Sprinter: из-за ошибки в руководстве эксплуатации и проблемы с тормозными шлангами, которые могут протереться от соприкосновения с задней частью переднего подкрылка.

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