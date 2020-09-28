Mercedes в 29-й раз за год отзывает автомобили в России

АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает автомобили Mercedes-Benz V-Class. Только за сентябрь это пятый отзыв «Мерседесов» в России, а с начала года — уже 29-я отзывная кампания марки.



Как сообщает 28 сентября пресс-служба Росстандарта, на этот раз под отзыв попали 18 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/VITO, которые были проданы в России с сентября 2014 года по ноябрь 2019-го. У них некорректно провели актуализацию программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки.

VIN-коды этих 18 автомобилей указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства. В дилерских центрах на них обновят ПО, после чего показатели выброса закиси азота, превосходящие установленные законом нормы, должны улучшиться в условиях реальной эксплуатации. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.