СК рассказал, как Соболь «проникла» в квартиру к теще «предполагаемого отравителя»

Столичный следственный комитет официально рассказал, как видит историю с проникновением в жилище пожилой москвички, из-за которого в квартире соратницы Навального Любови Соболь провели обыск, а с нее самой сняли обувь.



Как сообщает пресс-служба ведомства 25 декабря, четыре дня назад, 21 декабря, группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы.



Сначала они использовали, как уверяют в СК, форму сотрудников Роспотребнадзора. Правда, не уточнили, о чем идет речь — о красных фирменных мундирах или же о защитных костюмах, которые носят не только представители этого ведомства в период пандемии.

