СК рассказал, как Соболь «проникла» в квартиру к теще «предполагаемого отравителя»

Столичный следственный комитет официально рассказал, как видит историю с проникновением в жилище пожилой москвички, из-за которого в квартире соратницы Навального Любови Соболь провели обыск, а с нее самой сняли обувь.
Как сообщает пресс-служба ведомства 25 декабря, четыре дня назад, 21 декабря, группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы.
Сначала они использовали, как уверяют в СК, форму сотрудников Роспотребнадзора. Правда, не уточнили, о чем идет речь — о красных фирменных мундирах или же о защитных костюмах, которые носят не только представители этого ведомства в период пандемии.
Попасть в подъезд, уверены в СК, помогли актерские способности Любови Соболь:
«Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребёнком», и прошла в подъезд жилого дома», — сообщает пресс-служба.
Когда хозяйка квартиры открыла дверь, соратница Навального её якобы оттолкнула, вошла в квартиру, обошла все помещение и снимала все на телефон. После этого Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.
По факту нарушения неприкосновенности жилища возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время следователями допрашиваются лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в релизе СК.
Отметим, что, по данным СМИ, в квартире, куда якобы проникла Соболь (она ранее в разговоре с журналистами сказала, что двери ей никто не открыл), проживает родственница «предполагаемого отравителя» политика Навального — скорее всего тёща.