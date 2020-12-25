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СК рассказал, как Соболь «проникла» в квартиру к теще «предполагаемого отравителя»

Столичный следственный комитет официально рассказал, как видит историю с проникновением в жилище пожилой москвички, из-за которого в квартире соратницы Навального Любови Соболь провели обыск, а с нее самой сняли обувь.

Как сообщает пресс-служба ведомства 25 декабря, четыре дня назад, 21 декабря, группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы.

Сначала они использовали, как уверяют в СК, форму сотрудников Роспотребнадзора. Правда, не уточнили, о чем идет речь — о красных фирменных мундирах или же о защитных костюмах, которые носят не только представители этого ведомства в период пандемии.

Попасть в подъезд, уверены в СК, помогли актерские способности Любови Соболь:

«Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребёнком», и прошла в подъезд жилого дома», — сообщает пресс-служба.

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, соратница Навального её якобы оттолкнула, вошла в квартиру, обошла все помещение и снимала все на телефон. После этого Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

По факту нарушения неприкосновенности жилища возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями допрашиваются лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в релизе СК.

Отметим, что, по данным СМИ, в квартире, куда якобы проникла Соболь (она ранее в разговоре с журналистами сказала, что двери ей никто не открыл), проживает родственница «предполагаемого отравителя» политика Навального — скорее всего тёща.

Внимание правоохранительных органов к Соболь возросло после ее визита к квартире вероятного отравителя Навального Кудрявцева, она пыталась с ним поговорить и звонила в квартиру. Он не открыл. Оппозиционеров, которые были там вместе с ней, оштрафовали или арестовали за неповиновение полиции. Она также была задержана, но вскоре ее отпустили.

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Комментарии (10)

Carolus
Есть подозрение, что никуда она не проникала. А только пыталась. Но, в принципе, да - достаточно заявления от тёщи, что она в квартиру входила. И будет считаться, что так и было.
atty
В версию СК не верю от слова совсем, особенно учитывая команды им сверху, а вот то, что сейчас налипуют по квартире тёщи доказательств, это как пить дать.
piterez
Если пришел запрос в СК разобраться, значит сверху, совсем наверху понимают, что разоблачения были не липовыми... Все шито белыми нитками...

Путинская мафия должна понимать, что преступление было и количество соучастников будет определено в будущем вкладом каждого и готовностью привлечь виновных к ответственности...
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