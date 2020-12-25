Адвокат Любови Соболь, которую после обыска в квартире по делу о незаконном проникновении в жилище увезли в СК, пишет в Twitter, что с нее снимают обувь.

Защитник Владимир Воронин выложил 25 декабря в сервисе микроблогов постановление о том, что в рамках расследования следователь по особо важным делам ГСУ Москвы Гилеев постановил взять у Соболь образцы буккального эпителия, проще говоря, это образец с внутренней стороны щеки. Он может быть необходим для того, чтобы сделать анализ ДНК и сравнить его с ДНК, найденным в квартире, куда якобы произошло проникновение. Для суда это будет стопроцентным доказательством.

Однако соратница Алексея Навального отказалась предоставить образец для дальнейшего анализа ДНК. Поэтому следователь предпринял нестандартный ход — постановил изъять у нее обувь, в которой она приехала в СК.



Как пояснили «Фонтанке» эксперты, это достаточно нестандартный вариант сбора ДНК — ноги, как известно, потеют, и с внутренней стороны обуви можно взять потожировые следы, пригодные для анализа ДНК. Однако в арсенале у специалистов больше вариантов попроще — например, взять расческу с волосами в рамках обыска, который проходил в квартире Соболь и во время которого была изъята вся техника, включая технику дочери.



Как писала «Фонтанка», уголовное дело, по которому Соболь проходит, если верить выложенным Ворониным документам, как свидетель, возбуждено по заявлению «некой Субботиной». СМИ сообщают, что некая Галина Субботина является одним из собственников квартиры возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, с которым Навальный общался по телефону как с членом «группы отравителей», а тот не возражал. Судя по всему, женщина — теща Кудрявцева.