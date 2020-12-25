Уголовное дело против Соболь возбуждено по заявлению Субботиной. Она может быть тещей «предполагаемого отравителя» Кудрявцева

Уголовное дело против Любови Соболь возбуждено по заявлению «некой Субботиной». Об этом в своем Twitter 25 декабря сообщил адвокат сотрудника ФБК Владимир Воронин.
Он уточнил, что на сегодня у Соболь назначена очная ставка с Субботиной. «Открытые медиа» пишут, что Галина Субботина является одним из собственников квартиры возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, с которым Навальный общался по телефону как с членом «группы отравителей», а тот не возражал. «Судя по информации со страниц родственников Кудрявцева в соцсетях, Галина Субботина приходится ему тёщей», — уточняют «Открытые медиа».
Напомним, сегодня утром стало известно о возбуждении против Любови Соболь уголовного дела по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения»). В ее квартире прошел обыск, изъята вся техника, в том числе компьютер ее несовершеннолетней дочери.