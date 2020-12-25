Для особой экономической зоны Петербурга одобрено три новых проекта на 4 млрд. В повестке — нефтянка, вирусы и безопасность

Как сообщает 25 декабря аппарат вице-губернатора Евгения Елина, проекты представляли «Газпром нефть», ООО «Планета» и ООО «Элеста». Первый предполагает создание лабораторно-пилотного комплекса в особой экономической зоне: сначала его разместят на площадке «Новоорловская», затем — в построенном объекте ОЭЗ. Непосредственным оператором станет дочернее предприятие — ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации»; это специально созданная структура, которая обеспечит управление комплексом научно-исследовательских работ, в том числе инжиниринг и лицензирование технологий, а также развитие технической экспертизы инвестиционных проектов.

ООО «Планета» заявило создание научно-производственного комплекса по разработке и выпуску защищенной вычислительной техники, а также средств диагностики и борьбы с инфекциями и вирусами. Инвестору нужен земельный участок площадью 1,47 га, на котором он построит инновационный комплекс общей площадью 6 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.



ООО «Элеста» намерено реализовать проект системы личной и имущественной безопасности. Ему требуется 1 гектар земли, на котором будет построено здание завода общей площадью 3500 кв. м. Ввести в эксплуатацию хотят в I квартале третьего года реализации проекта. На предприятии будет создано 88 новых рабочих мест.



Всего по итогам 2020 года в ОЭЗ появятся 7 новых проектов с общей суммой инвестиций в 7,5 млрд рублей. Общая выручка 58 действующих резидентов ОЭЗ в этом году превысила 31 млрд рублей, налоговые отчисления с их стороны — 5,3 млрд.

