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Петербурженка Степанова вместе с москвичом Букиным стала чемпионкой России в соревнованиях танцевальных дуэтов

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли золото чемпионата России в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они заняли первое место с результатом 220,16 балла.

Серебро досталось Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро (210,94), бронза — Анастасии Скопцовой и Кириллу Алёшину (196,97).

Все три пары представляют Москву, но выигравшая золото Александра Степанова — родом из Санкт-Петербурга.

Представляющий Северную столицу дуэт Екатерины Мироновой и Евгении Устенко (160,71) стал лишь восьмым. Ранее на «Фонтанке» выходило интервью с ними.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
А надо было партнера по фамилии Скворцов - подыскивать...
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