Дорожники полностью восстановили надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-10 в Любани, который обрушил грузовик. В начале ноября мост вернули на место, но ходить по нему было еще опасно.



Как сообщает 25 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по восстановлению пешеходного моста на 614-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» в городе Любань полностью завершены, и переход вновь круглосуточно открыт для пешеходов. Временный светофор, который был установлен на период работ, демонтировали. Как и планировалось, ремонт успели завершить до конца года.