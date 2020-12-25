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Снесенный грузовиком пешеходный мост на М-10 в Любани восстановили. На это ушло больше двух месяцев

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники полностью восстановили надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-10 в Любани, который обрушил грузовик. В начале ноября мост вернули на место, но ходить по нему было еще опасно.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по восстановлению пешеходного моста на 614-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» в городе Любань полностью завершены, и переход вновь круглосуточно открыт для пешеходов. Временный светофор, который был установлен на период работ, демонтировали. Как и планировалось, ремонт успели завершить до конца года.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, 11 октября 2020 года на 614-м километре трассы Москва — Петербург самосвал с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост и частично обрушил его на дорогу. Конструкция упала на проезжавшую под ним фуру. Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из очевидцев. В результате аварии 49-летний водитель самосвала получил травмы средней тяжести. Движение по трассе полностью восстановили только утром следующего дня.

Фото с места ДТП 11 октября
Фото с места ДТП 11 октябряФото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сразу после ДТП дорожные службы начали расчищать проезжую часть, на место пригнали краны, которые сдвинули упавшее пролетное строение к обочине. Была проведена независимая экспертиза, специалисты обследовали пролетное строение перехода и признали его пригодным для дальнейшей эксплуатации. Дорожники восстановили поврежденный ригель, установили опорные части и вернули пролетное строение в проектное положение. Затем смонтировали каркас остекления и покрытие из поликарбоната, восстановили деформационные швы.

Как отмечают в дорожном управлении, надземный переход в Любани строился в соответствии с нормативными требованиями, его габариты составляют не менее 5 метров. Каких-то защитных или ограничивающих сооружений по нормам не предусмотрено, и дорожники напоминают водителям, что «каждый участник движения должен осознавать персональную ответственность за свои действия на дорогах, в том числе за сохранность элементов обустройства и искусственных сооружений».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото с места ДТП 11 октября
Фото с места ДТП 11 октябряФото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

SERGEY111
Новенький чистенький , ещё без надписей про дырявый Зенит и Танюху из 3-й квартиры .
hal9000
Опять из оргстекла...ну что это за позорище?..это дети как знаете вот строят когда играют шалаши там всякие там мостики из подручного материала..
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