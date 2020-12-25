Дорожники полностью восстановили надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-10 в Любани, который обрушил грузовик. В начале ноября мост вернули на место, но ходить по нему было еще опасно.
Как сообщает 25 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по восстановлению пешеходного моста на 614-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» в городе Любань полностью завершены, и переход вновь круглосуточно открыт для пешеходов. Временный светофор, который был установлен на период работ, демонтировали. Как и планировалось, ремонт успели завершить до конца года.
Напомним, 11 октября 2020 года на 614-м километре трассы Москва — Петербург самосвал с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост и частично обрушил его на дорогу. Конструкция упала на проезжавшую под ним фуру. Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из очевидцев. В результате аварии 49-летний водитель самосвала получил травмы средней тяжести. Движение по трассе полностью восстановили только утром следующего дня.
Сразу после ДТП дорожные службы начали расчищать проезжую часть, на место пригнали краны, которые сдвинули упавшее пролетное строение к обочине. Была проведена независимая экспертиза, специалисты обследовали пролетное строение перехода и признали его пригодным для дальнейшей эксплуатации. Дорожники восстановили поврежденный ригель, установили опорные части и вернули пролетное строение в проектное положение. Затем смонтировали каркас остекления и покрытие из поликарбоната, восстановили деформационные швы.
Как отмечают в дорожном управлении, надземный переход в Любани строился в соответствии с нормативными требованиями, его габариты составляют не менее 5 метров. Каких-то защитных или ограничивающих сооружений по нормам не предусмотрено, и дорожники напоминают водителям, что «каждый участник движения должен осознавать персональную ответственность за свои действия на дорогах, в том числе за сохранность элементов обустройства и искусственных сооружений».