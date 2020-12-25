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При квартирном пожаре в Вяземском переулке спасли двоих. Двадцать соседей оказались на улице

Пожар разгорелся в жилом доме в Петроградском районе Петербурга утром пятницы, 25 декабря. Из охваченной огнём квартиры успели вывести двух человек.

О возгорании в Вяземском переулке сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дымило на уровне пятого этажа, полыхало в квартире, начинал гореть балкон. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре поступила из дома № 8 в начале десятого утра.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Приехавшие на место пожарные обнаружили очаг в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Двух человек спасли, двадцать их соседей с верхних этажей эвакуировали. К десяти утра пожар был потушен силами четырёх расчётов.

Обгорели 30 квадратных метров комнаты, коридора и балкона. По предварительной информации, пострадавших нет.

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