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Зимние кафе в Петербурге смогут работать круглосуточно. Посетителей пустят в туалет внутри заведений

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговли дал разъяснения относительно работы «зимних кафе». Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 25 декабря по 10 января рядом с заведением общепита можно установить уличную мебель — столы, стулья, скамейки и зонты. Это должно скрасить бизнесу и гражданам новогодний локдаун.

Как пояснил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов, обслуживание в зимних кафе будет приравнено к работе навынос, то есть работать в таком формате рестораны, бары и кафе смогут хоть круглосуточно. Единственно условие — без обслуживания официантами. «На вынос граждане забирают еду и напитки сами. Принимать пищу можно с использованием уличной мебели», — сказал он.

При этом туалетные комнаты внутри ресторанов посещать будет можно. «Соответствующие изменения внесём в постановление», — добавил чиновник. Напомним, такое же правило действовало для летних кафе, хотя специально в нормативных документах это не оговаривалось.

Напомним, с 30 декабря по 3 января общепиту запрещено кормить посетителей внутри заведений, можно лишь на доставку и навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа разрешена лишь до 19.00.

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Комментарии (16)

alexpv
Ой молодцы!! Риск простудиться сидя в мороз за столиком на улице и употребляя пищу и напитки конечно же меньше,чем в комфортном помещении.
Прямо слов нет от гениальности решения.
Fenomen
Наконец-то Макдак превратится просто в туалет (без всяких лишних опций типа бургеров и картошки фриииииии).
luchia_sansegundo
Комитет по .. и торговлЕ!
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