Зимние кафе в Петербурге смогут работать круглосуточно. Посетителей пустят в туалет внутри заведений

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговли дал разъяснения относительно работы «зимних кафе». Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 25 декабря по 10 января рядом с заведением общепита можно установить уличную мебель — столы, стулья, скамейки и зонты. Это должно скрасить бизнесу и гражданам новогодний локдаун.



Как пояснил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов, обслуживание в зимних кафе будет приравнено к работе навынос, то есть работать в таком формате рестораны, бары и кафе смогут хоть круглосуточно. Единственно условие — без обслуживания официантами. «На вынос граждане забирают еду и напитки сами. Принимать пищу можно с использованием уличной мебели», — сказал он.