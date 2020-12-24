Российская гимнастика Александра Солдатова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сообщила в интервью ТАСС в четверг, 24 декабря.



«Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать. Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть.