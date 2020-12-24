Российская гимнастика Александра Солдатова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сообщила в интервью ТАСС в четверг, 24 декабря.
«Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать. Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть.
Она никогда никуда не денется из моей жизни. Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор», — сказала Солдатова.
Спортсменка не выступала на соревнованиях с сентября 2019 года. В начале 2020 года СМИ сообщили о госпитализации спортсменки в институт Склифосовского в результате неудачной попытки суицида. Там же у нее диагностировали булимию. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что у Солдатовой «проявились определённые наследственные моменты на уровне ДНК», которые дали о себе знать в процессе взросления.
Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).