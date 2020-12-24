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Евросоюз и Великобритания договорились об условиях Brexit

Власти Великобритании и Евросоюза, наконец, достигли соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Торговое соглашение обретает осязаемые черты и даты.

В заявлении правительства Великобритании, которое цитирует 24 декабря BBC, говорится, что Brexit, наконец, может считаться завершенным.

«Теперь мы можем в полной мере использовать фантастические возможности, доступные нам как независимой торговой стране, заключая торговые сделки с другими партнерами по всему миру», - заявили британские чиновники.

Ранее сообщалось, что страны-члены ЕС должны будут утвердить временную работу соглашения, вступающего в силу с 1 января, потому что для его ратификации Европейским парламентом уже недостаточно времени.

С момента официального выхода из ЕС 31 января Соединенное Королевство ведет переговоры о соглашении с ЕС о свободной торговле, пытаясь облегчить свой выход из единого рынка и Таможенного союза. Это соглашение, если его удастся подписать, должно регулировать пошлины и другие экономические связи между Британией и ее главным партнером, ЕС, на который приходится примерно половина всего британского экспорта и импорта. Без них все операции могут временно остановиться.

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