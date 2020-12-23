Sky News: Великобритания и ЕС договорились по торговой сделке в рамках брекзита

Великобритания и Евросоюз договорились о торговой сделке в рамках соглашения по Brexit, сообщил 23 декабря телеканал Sky News.



Одновременно высокопоставленный дипломат ЕС заявил Reuters, что торговая сделка неизбежна и может быть согласована уже в среду вечером. На условиях анонимности он рассказал, что страны — члены ЕС должны будут утвердить временную работу соглашения, вступающего в силу с 1 января, потому что для его ратификации Европейским парламентом уже недостаточно времени.



При этом Британия не подтвердила журналистам, что сделка вот-вот будет заключена, а за последние дни обе стороны подали очень большое число подобных противоречивых сигналов.

