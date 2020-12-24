Главный редактор «Фонтанки.ру» сегодня подведит итоги необычного года в программе «Инсайд», которая выходит в эфир в нашем паблике «ВКонтакте» и транслируется на страницах «Фонтанки».



Как уходящий год выглядел из кресла главного редактора главного городского информационного портала? Александр Горшков аккумулирует огромные потоки информации, поэтому смотрит на многие известные события с непривычного для нас ракурса. Вы можете поучаствовать в эфире «Инсайда», задав свой вопрос редакции «Фонтанки» на любую волнующую вас тему. Вы также можете предложить «Фонтанке» интересную тему для публикации или поделится событием, которое почему-то прошло мимо нас.

