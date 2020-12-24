ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство операторов связи о создании совместного предприятия (СП) по построению сетей 5G в России.



Как сообщает ФАС 24 декабря, при этом операторам предписано сохранить равный доступ к радиочастотам для всех представителей отрасли. Участникам СП нужно разработать и согласовать с антимонопольным органом условия совместного использования радиочастот, использования инфраструктуры и условий доступа к ней.

«Большая четверка» операторов подписала соглашение о намерениях создать совместное предприятие для развития 5G в декабре 2019 года. Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи этого стандарта, действительную до 2025 года, в июле 2020 года получила МТС.