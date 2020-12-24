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Министр спорта: Государство будет сокращать расходы на профессиональные клубы

Финансирование профессионального спорта за счёт государственного бюджета будет сокращаться. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на выступление министра спорта РФ Олега Матыцина на форуме Sport Forum Live в четверг, 24 декабря.

«В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной. Наоборот, последний сегмент не будет менее финансироваться, мы будем делать все для их успешного выступления», — подчеркнул министр.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что спонсорскую программу команды урежут из-за пандемии. Одна из дочерних структур «Газпрома» за один квартал показала убыток, равный бюджету клуба.

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Комментарии (5)

Tank Tankistovih
Миллиарды уходят на футбол хоккей, которые толком играть не умеют! На хрен их, пусть сами себя содерживают
BrotherRabbit
А почему вообще происходит "финансирование профессионального спорта за счёт государственного бюджета"?
Dimitry Antonov
А как же тогда престиж сверхдержавы, демонстрируемый населению через спортивные достижения?
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