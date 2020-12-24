Министр спорта: Государство будет сокращать расходы на профессиональные клубы

Финансирование профессионального спорта за счёт государственного бюджета будет сокращаться. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на выступление министра спорта РФ Олега Матыцина на форуме Sport Forum Live в четверг, 24 декабря.



«В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной. Наоборот, последний сегмент не будет менее финансироваться, мы будем делать все для их успешного выступления», — подчеркнул министр.