В 2021 году в Янино достроят школу на 835 мест

Новая школа, которая строится в Янино, готова на 60%. До Нового года здесь будет запущена система отопления здания, а в феврале начнутся отделочные работы.

Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», сейчас уже готова коробка здания: закончены все строительно-монтажные работы, продолжается установка сборных железобетонных перекрытий над спортивным залом и каменная кладка наружных стен. На 70% выполнена гидроизоляция кровли, завершается установка стеклопакетов и перегородок в помещениях.

Готовность системы отопления, включая монтаж радиаторов, составляет также 70%. Строители устанавливают системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Наружные тепловые сети уже проложены, также на 100% завершены сети водоснабжения, установлен водомерный узел, и идет его передача в эксплуатацию.