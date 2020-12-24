В 2021 году в Янино достроят школу на 835 мест

Новая школа, которая строится в Янино, готова на 60%. До Нового года здесь будет запущена система отопления здания, а в феврале начнутся отделочные работы.
Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», сейчас уже готова коробка здания: закончены все строительно-монтажные работы, продолжается установка сборных железобетонных перекрытий над спортивным залом и каменная кладка наружных стен. На 70% выполнена гидроизоляция кровли, завершается установка стеклопакетов и перегородок в помещениях.
Готовность системы отопления, включая монтаж радиаторов, составляет также 70%. Строители устанавливают системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Наружные тепловые сети уже проложены, также на 100% завершены сети водоснабжения, установлен водомерный узел, и идет его передача в эксплуатацию.
— До Нового года мы запускаем отопление, и до конца января 2021 года все помещения школы будут на постоянном прогреве, — уточняет Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Это позволит нам уже в феврале приступить к отделке. В начале года также начнутся работы по установке трансформаторной подстанции, от которой будет осуществляться электроснабжение здания. Идем четко по графику, все строительно-монтажные работы планируем завершить в III квартале 2021 года.
Здание школы на территории голландского квартала «Янила» будет переменной высотности — от одного до четырех этажей, общая площадь составит 16,7 тыс. кв. м. В учебном блоке разместятся 33 класса, из них 12 для начальной школы, 15 — для основной, 6 — для средней. В физкультурно-оздоровительном блоке предусмотрены большой и малый спортивные залы, медицинский кабинет и другие помещения.
На прилегающей территории разместятся стадион, комбинированная площадка для спортивных игр, дорожка для прыжков в длину и площадка для прыжков в высоту, три беговые дорожки, площадки для игры в волейбол, баскетбол, а также раздельные для старших и младших классов площадки для гимнастики, подвижных игр и отдыха.