Qiwi видит себя единым центром учета ставок букмекерских контор. Иначе часть ее выручки сократится

Как заявили в компании 24 декабря, Qiwi видит для себя возможность стать единым центром учета ставок букмекерских контор, поскольку обладает собственной технологической платформой и необходимым опытом в этой сфере. Она уже является оператором одного из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

Платежная система Qiwi планирует предложить правительству создать на своей базе новый единый центр учета переводов ставок букмекерских контор в рамках законопроекта о новой системе регулирования этого рынка. В противном случае компания может потерять часть выручки от обслуживания букмекерского рынка и сократит спектр оказываемых ему услуг.

Правительство в рамках регулирования букмекерского рынка планирует создать единый ЦУПИС. В компании ожидают, что это приведет к частичному сокращению выручки, которую получает Qiwi, обслуживая букмекерский рынок.



«При этом в случае создания единого ЦУПИС и если Qiwi не станет его оператором или технологом, мы перестанем предоставлять услуги по учету и обработке платежей через ЦУПИС Qiwi, оператором которого являемся сейчас, — поэтому выручка сегмента беттинга Qiwi частично сократится», — сообщили «Фонтанке» в компании.



При этом значительная часть выручки сохранится, потому что компания продолжит предоставлять большую часть услуг по этому направлению, а также другие услуги и платежные решения.



Qiwi отмечает, что с начала развития легального букмекерского рынка в России всегда поддерживала любые меры, направленные на повышение прозрачности этой отрасли, активно участвовала в разработке инициатив и стала одним из крупнейших поставщиков технологических услуг на рынке.



Проект закона о реформе регулирования букмекерского рынка в Государственную думу внесли депутаты от «Единой России». 23 декабря нижняя палата парламента приняла его во втором и третьем чтениях. Документ предусматривает, что букмекеры должны будут отчислять спортивным федерациям и лигам совокупно 1,5% квартальной выручки, минимальный объем отчислений за квартал составит 30 млн руб. Сейчас букмекеры обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% доходов, но не менее 15 млн руб. в квартал.

