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Спикер петербургского парламента рассказал, как его пытаются «вытолкать» из ЗакСа. «Богатство, деньги — это все пепел и прах»

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в 2021 году намерен попробовать вновь избраться в городской парламент. Об этом он рассказал 24 декабря в интервью «Фонтанке».

«У отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Были предложения, про которые говорят: «от такого нельзя отказаться». Никогда этого не будет, не добьются», - отметил Макаров.

По его словам, баллотироваться в Государственную Думу он не собирается. «Богатство, деньги — это все пепел и прах, это не главное. Главное — сохранить Законодательное Собрание как самую прочную точку опоры для простого петербуржца», - добавил он.

Макаров отметил, что чувствует ответственность перед избирателями с Петроградской стороны. Там у него, по его словам, ещё есть неоконченные дела.

Полное интервью Вячеслава Макарова читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о России думаешь ...©
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