Спикер петербургского парламента рассказал, как его пытаются «вытолкать» из ЗакСа. «Богатство, деньги — это все пепел и прах»

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в 2021 году намерен попробовать вновь избраться в городской парламент. Об этом он рассказал 24 декабря в интервью «Фонтанке».



«У отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Были предложения, про которые говорят: «от такого нельзя отказаться». Никогда этого не будет, не добьются», - отметил Макаров.



По его словам, баллотироваться в Государственную Думу он не собирается. «Богатство, деньги — это все пепел и прах, это не главное. Главное — сохранить Законодательное Собрание как самую прочную точку опоры для простого петербуржца», - добавил он.

