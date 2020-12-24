Пандемия разрушила бизнес такси двух жителей Петербурга. Вопрос долгов решали с фаллоимитатором

Полиция Адмиралтейского района заработала головную боль, пытаясь разобраться в процессе раздела бизнес-рисков между двумя жителями Петербурга. Бизнесвумен делегировала бойфренду выбить 5 млн из партнера, он поработал фаллоимитатором, но попал в больницу.
Эта история, как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, началась около года назад, когда 40-летний житель Шушар подвозил на своей машине жительницу центра Петербурга. Они разговорились: женщину интересовало, насколько прибылен бизнес такси, как он работает. К концу поездки у водителя и пассажирки сложился бизнес-тандем. Женщина получила в банке кредит, на который в лизинг взяла три машины. Мужчина сел за баранку одной из них и нанял еще двух водителей на две оставшиеся. Бизнес был прибылен, пока в городе не был объявлен локдаун и поездок стало на порядок меньше. У петербурженки возникли сложности с погашением кредитов. Последней каплей стала позиция партнера, который переложил всю ответственность на даму и вернул ей ключи от трех машин.
За честь и деньги бизнесвумен вступился её бойфренд. Как стало известно «Фонтанке», 23 декабря утром он приехал в квартиру на Новгородском проспекте в Шушарах с другом-борцом, прибывшим из одной из Закавказских республик. Они связали мужчину, пару раз его ударили в область живота. И стали требовать 5 млн рублей. Мужчина не сдавался. Тогда визитеры стали обыскивать квартиру: нашли в одном из шкафов 800 тысяч рублей и несколько мобильных телефонов, а в другом фаллоимитатор. Им и попытались «мотивировать» бывшего бизнес-партнера на выдачу остальной суммы. Однако и это, и угроза начать резать пальцы не помогли сломить сопротивление. Тогда решили устроить мужчине и деловой женщине очную ставку.
Пока жителя Шушар на его же «Хендэ Солярис» везли к партнерше, мужчина сумел с телефона написать подруге о происходящем, а та, в свою очередь, вызвала полицию к адресу на Подольской улице. Там-то сотрудники уголовного розыска и задержали 39-летнего бойфренда бизнесвумен. Доставили его в отдел полиции, где он сообщил об ухудшении самочувствия. Скорая увезла его в Александровскую больницу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.