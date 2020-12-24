Пандемия разрушила бизнес такси двух жителей Петербурга. Вопрос долгов решали с фаллоимитатором

Полиция Адмиралтейского района заработала головную боль, пытаясь разобраться в процессе раздела бизнес-рисков между двумя жителями Петербурга. Бизнесвумен делегировала бойфренду выбить 5 млн из партнера, он поработал фаллоимитатором, но попал в больницу.



Эта история, как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, началась около года назад, когда 40-летний житель Шушар подвозил на своей машине жительницу центра Петербурга. Они разговорились: женщину интересовало, насколько прибылен бизнес такси, как он работает. К концу поездки у водителя и пассажирки сложился бизнес-тандем. Женщина получила в банке кредит, на который в лизинг взяла три машины. Мужчина сел за баранку одной из них и нанял еще двух водителей на две оставшиеся. Бизнес был прибылен, пока в городе не был объявлен локдаун и поездок стало на порядок меньше. У петербурженки возникли сложности с погашением кредитов. Последней каплей стала позиция партнера, который переложил всю ответственность на даму и вернул ей ключи от трех машин.

