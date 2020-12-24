Китай начал антимонопольное расследование против владельца AliExpress

Регулирующие органы Китая 24 декабря запустили антимонопольное расследование против компании Alibaba Group.

Как сообщает Associated Press, регулятор рынка заявил, что изучает политику Alibaba «выберите один из двух», которая требует от деловых партнёров группы избегать контактов с конкурентами. В заявлении, состоящем из одного предложения, не содержится подробностей о возможных штрафах и сроках объявления результата.

Таким образом страна продолжает ужесточать контроль над быстрорастущими технологическими отраслями, отмечается в сообщении. Китайские лидеры уже заявляли, что одним из их экономических приоритетов в наступающем году будет усиление антимонопольного законодательства. Ранее власти вынудили приостановить дебют на фондовом рынке Ant Group — платформы онлайн-финансов, выделенной из Alibaba.