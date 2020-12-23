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Аргентина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V», став первой из стран Латинской Америки, одобрившей разработку центра им. Гамалеи. Об этом 23 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«Надеемся, что первая партия вакцины прибудет в Аргентину до 25 декабря и станет хорошим подарком на Рождество для всей страны», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Власти Аргентины заключили с РФПИ 10-миллионный контракт на поставку препарата 10 декабря. Вакцину будут отправлять партнёры фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Аргентинское надзорное ведомство проинспектировало производственные площадки перед выдачей регистрации.

Ранее Минздрав РФ заявил об отказе от плацебо в схеме испытаний вакцины «Спутник V».

Первую в мире зарегистрированную вакцину «Спутник V» разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.

Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска.

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