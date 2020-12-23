Московский суд признал депутата Галямину виновной по «дадинской» статье

Московский муниципальный депутат и преподаватель НИУ ВШЭ Юлия Галямина приговорена к двум годам условно за повторное нарушение порядка проведения митинга. Так называемую «дадинскую» статью ей вменили после акции против поправок к Конституции.

О приговоре 23 декабря сообщается в телеграм-канале Галяминой. Оглашение в Тверском райсуде столицы с небольшими перерывами продолжалось два с половиной часа. Судья Анатолий Беляков признал, что действия муниципального депутата были «однозначно деструктивными», а её акции не подпадают под понятие «мирные собрания», поскольку митинги были завуалированы под встречи с избирателями, пишет «Медиазона». https://zona.media/online/2020/12/23/galyamina-prigovor



«"Галямина изначально избрала неконструктивную форму поведения..." Сколько же тут замечательных цитат!» — комментирует сама Галямина в Twitter.

Поводом для уголовного преследования мундепа по статье 212.1 УК стало её участие в акции против поправок к Конституции 15 июля этого года, при этом в течение года её несколько раз привлекали к ответственности по статье о нарушении правил проведения митингов.

Прокуратура требовала для Галяминой три года общего режима, настаивая, что акции создавали «реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку и иным конституционно охраняемым ценностям». Именно при таком условии, как неоднократно заявлял Конституционный суд, возможно отправить фигуранта в колонию.

При этом второй раз разбираясь со статьёй 212.1, КС подчеркнул, что помехи транспорту или затруднения для пешеходов расцениваться как угроза не могут. Кроме того, рекомендовалось не наказывать изоляцией от общества впервые попавших под уголовное дело нарушителей порядка.

