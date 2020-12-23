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Игровой сервис Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька. Всё из-за российских законов

Онлайн-сервис по продаже компьютерных игр и программ Steam сообщил 23 декабря о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ.

«Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney, — говорится в сообщении на главной странице сервиса. — Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020-го».

Steam был запущен в сентябре 2003 года разработчиком игр Valve. И за это время из площадки для автоматического обновления игр дорос до платформы, на которой распространяются игры и программы от разных издателей. Это не первые сложности сервиса в России. В 2015 году Steam даже вносили в реестр запрещенных сайтов.

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Комментарии (1)

footballer13
А это из-за чего? Из-за требований хранить ПД на территории РФ?
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