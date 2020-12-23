FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Падение вертолёта под Воронежем стало уголовным делом. СК показал, что от него осталось

Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате крушения частного вертолёта, которое произошло 23 декабря в Рамонском районе Воронежской области. Обстоятельства случившегося выясняют в рамках уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).

Установлено, что незадолго до часа дня вертолет AS 50 в деревне Новоподклетное «совершил жёсткую посадку», последствия которой показали на видео. Пострадали находившиеся на борту пилот и техник, оба госпитализированы. В ведомстве уточнили, что пилот имел право на управление воздушным судном и полёт был санкционирован.

«В настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб собственника вертолета», — сообщают в СК.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний