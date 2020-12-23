Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате крушения частного вертолёта, которое произошло 23 декабря в Рамонском районе Воронежской области. Обстоятельства случившегося выясняют в рамках уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).
Установлено, что незадолго до часа дня вертолет AS 50 в деревне Новоподклетное «совершил жёсткую посадку», последствия которой показали на видео. Пострадали находившиеся на борту пилот и техник, оба госпитализированы. В ведомстве уточнили, что пилот имел право на управление воздушным судном и полёт был санкционирован.
«В настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб собственника вертолета», — сообщают в СК.