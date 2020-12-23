В Петербурге ужесточают условия для расселения коммунальных квартир

Обитатели «коммуналок» Петербурга не смогут одновременно участвовать в программе расселения коммунальных квартир и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект 23 декабря Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении.
Законопроект внес губернатор Петербурга. Нанимателям или владельцам комнат в коммунальных квартирах, чтобы претендовать на постановку на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилья, будет необходимо доказать, что они являются малоимущими. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева заметила, что это условие снижает возможность применения инвестиционной схемы расселения.
Получить статус нуждающегося и одновременно быть участником программы расселения коммунальных квартир больше не получится. Исключение оставят для многодетных семей, ветеранов ВОВ и инвалидов.
При этом инициатива предполагает, что обитатель коммуналки может выкупить последнюю комнату в своей квартире за треть от ее стоимости. Для этого также надо стоять на учете в качестве нуждающегося.