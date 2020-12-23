В СПбГУ допустили «третью волну» коронавируса — медленную

Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, чем у второй, считает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.



«Главный врач Коммунарки сказал, что нас ожидает «третья волна». И это возможно, — заявил журналистам 23 декабря Виктор Захаров. — То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5%, говорит о том, что у нас, возможно, он и сейчас не опустится. Это связано со многими факторами, в том числе и с тем, какие ограничения вводятся и как люди себя ведут. В этой ситуации, когда есть фактические точки роста, то есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы наверняка, если будет третья волна, они будут еще медленнее. Но это возможно».

