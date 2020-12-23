Генпрокуратура: Каждый пятый российский угон совершают в Петербурге

Каждая пятая кража автомобиля в России происходит в Петербурге. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — ноябрь 2020 года.

За 11 месяцев в стране совершено 8,8 тысячи краж автомобилей, квалифицированных по частям 2–4 статьи 158 УК РФ. Это почти на треть (-32,8 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Каждое пятое такое деяние выявлено в Санкт-Петербурге (-45,5 %, 1,7 тыс.)», — говорится в докладе.

При этом количество выявленных в 2020 году краж по стране сократилось на 19,8 тысячи по сравнению с 2019 годом. Число таких преступлений, сопряженных с незаконным проникновением в жилище, снизилось на 21,7%, а количество краж с банковского счета или в отношении электронных денежных средств увеличилось на 89,4%. В 26 субъектах РФ число таких краж увеличилось в два раза и более.