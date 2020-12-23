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СМИ: Пенсионер МВД с коронавирусом напал на медсестер с ножом в московской больнице. Его ввели в искусственную кому

Пожилой пациент больницы на Яузской улице в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом. Одной из них потребовалась медицинская помощь.

Как пишет РИА Новости 23 декабря, 68-летний пациент нанес сотрудницам больницы ранение в область живота.

Инцидент произошел в больнице № 23 имени И. В. Давыдовского, которая в основном занимается сердечно-сосудистыми патологиями, но с весны принимает пациентов с коронавирусом.

По данным СМИ, разбушевавшийся пациент попал в стационар с новой инфекцией, осложнениями от которой и мог быть вызван психоз. Его вели в состояние искусственной комы из-за нарастающей дыхательной недостаточности.

По данным «Лайфа», мужчина — пенсионер МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (3)

DEMOMON
Менты бывшими не бывают, как говорится. Впрочем это относится и к душевнобольным.
Modest_5e4ce41f7533b
Ковидная деменция наложилась на профессиональную.
smith1
менты даже на пенсии такие же гопники
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