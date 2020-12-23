СМИ: Пенсионер МВД с коронавирусом напал на медсестер с ножом в московской больнице. Его ввели в искусственную кому

Пожилой пациент больницы на Яузской улице в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом. Одной из них потребовалась медицинская помощь.



Как пишет РИА Новости 23 декабря, 68-летний пациент нанес сотрудницам больницы ранение в область живота.



Инцидент произошел в больнице № 23 имени И. В. Давыдовского , которая в основном занимается сердечно-сосудистыми патологиями, но с весны принимает пациентов с коронавирусом.



По данным СМИ, разбушевавшийся пациент попал в стационар с новой инфекцией, осложнениями от которой и мог быть вызван психоз. Его вели в состояние искусственной комы из-за нарастающей дыхательной недостаточности.

