Ученые СПбГУ ждут пика коронавируса в Петербурге через два дня

Пик коронавируса в Петербурге близок как никогда, в очередной раз о нём заявили ученые СПбГУ, которые по своей математической модели предполагают его наступление через два дня. По их словам, худшие опасения не сбылись.



«В Петербурге динамика продолжительности болезни увеличивается на один день. Каждая сдвижка приводит к тому, что меняется фактический показатель. Мы имеем отклонение от прогноза, который мы изначально сгенерировали. Предполагалось, что в районе 21–22 декабря мы выйдем на пик. Фактически мы ещё до него не дошли. Вчера рост заболеваемости начал замедляться. По прогнозам, мы получим замедление прироста и через пару дней можем выйти на пик», — заявил 23 декабря заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

