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ВЦИОМ: Больше половины россиян против прививок от коронавируса

Стартовавшая прививочная кампания от коронавируса вакциной российского производства не является откровением для населения. 97% респондентов ВЦИОМ знают об этом. Однако делать прививку себе сегодня готовы чуть больше трети граждан, следует из данных, которые государственная служба социологии публикует на своём сайте в среду, 23 декабря.

13% заявляют, что «точно сделают» прививку, ещё 25% «скорее сделают». Больше половины граждан РФ пока против такой вакцинации.

Фото: ВЦИОМ

«Точно не стану делать» сегодня утверждают 32% участников исследования. Каждый пятый россиянин (20%) ответил «скорее не стану делать».

ВЦИОМ не спрашивал всех собеседников, как бы изменилось их отношение к прививкам, будь у них возможность выбора между российской вакциной и иностранными. Этот вопрос был задан только тем, кто в принципе готов прививаться. 84% из этой группы граждан выбирают препарат российского производства. Только 7% ждут иностранную вакцину. Каждый десятый (9%) этот выбор сделать не готов.

Фото: ВЦИОМ

Среди причин, по которым россияне не хотят прививаться российской вакциной, на первом месте оказался недостаток информации. 23% из тех, кто не собирается прививаться, указали на то, что «новая вакцина плохо изучена/слишком быстро изобретена/не прошла все испытания». 16% испытывают страх и недоверие. 13% сослались на противопоказания и возраст. Каждый десятый (11%) отказывается от российской вакцины «без объяснения причин». Чуть меньше граждан (9%) не верят в ее эффективность.

Фото: ВЦИОМ

«Долгожданная кампания вакцинации от коронавируса в России стартовала! Пока об этом знают не все, но значительная часть россиян уже собирается ее сделать. Тех, кто пока не принял такого решения, сдерживают неуверенность в эффективности вакцины и желание посмотреть на то, как она сработает на практике. Есть и те, кто принципиально не верит в прививки вообще. Очевидна необходимость рекламно-информационной кампании, которая побудит наших соотечественников не ждать других, а быстрее включаться в процесс вакцинации», — комментирует данные директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Опрос был проведён 11 и 19 декабря 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Накануне комздрав Петербурга рассказал, кому противопоказана вакцинация и какие могут быть последствия. В Северной столице пока прививать начали только группы риска — первыми пошли врачи и учителя.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (11)

putty
Показательно, что молодёжь не доверяет российской вакцине.
an_observer
Здравомыслящих большинство. Хоть это радует.
260657101
Учитывая как ВЦИОМ "считает", реально значит негативно к прививкам относится не 32%, а минимум 64%. Что в принципе соответствует действительности, что даже разумные люди, с критическим мышлением которые понимают необходимость прививок, в штыки воспринимают даже возможность прививаться путинским Спутником V, а что говорить об основной массе которая и так верит в теории заговора и чипы Гейтса и не хочет прививать даже проверенные вакцины от других заболеваний. А тут еще и Путин для своего электората, дал сигнал что сам он прививаться не будет, де по возрасту не подходит. Хотя Байден которому 72 почему то вчера спокойно привился и показал пример, так же как Нетаньяху 71 , тоже привился чтобы показать на примере. А Путин не привился.
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