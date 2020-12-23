ЗакС спросил Беглова про «необъяснимые задержки» подготовки Генплана

Глава парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин, представляя запрос, отметил, что принятие нового Генплана уже выходит за расчетный срок — 1 марта 2021 года. «В принципе многие параметры документов — социальные, экономические — перестают действовать. Запрос — по сути аналитическая записка... Отдельный блок: риски, с которыми столкнутся город и все участники градостроительной деятельности после 1 марта», — сказал он.

Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить на вопросы Законодательного собрания о проекте нового генерального плана, так как срок «старого» документа истекает в 2021 году, а принятие нового требует времени. Соответствующий депутатский запрос 23 декабря парламент единогласно утвердил на последнем в этом году заседании.

Новый Генплан должен покрыть 30 лет — с 2021 до 2030 года. «Старый» документ изначально принимался до 2015 года, но его действие продлили еще на пять лет. В 2016 году правительство инициировало подготовку нового документа и дало поручение комитету по градостроительству и архитектуре еще до 1 сентября 2018 года представить на рассмотрение правительства проект нового Генплана.

Парламентарии поинтересовались у градоначальника, как в Смольном оценивают правовые последствия и связанные с ними социальные и экономические риски, если Генплан примут в течение нескольких месяцев или даже года после истечения срока действующего документа.

Беглова попросили уточнить, в какой форме будет вноситься документ: будет ли это новый документ (первоначальный план) или же проект изменений в старый Генплан. А также в какие сроки планируется вынести проект Генплана на общественные обсуждения, и когда — внести на рассмотрение ЗакСа.