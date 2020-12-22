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Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом 22 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую семьи.

«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально», - уточнила собеседница агентства.

Александра Пахмутова является автором музыки более чем к 400 песням, в том числе таким как "Орлята учатся летать", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Мелодия", "Надежда", "Беловежская Пуща" и многих других. К значительному количеству этих композиций слова писал ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов

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