Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом 22 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую семьи.



«Они госпитализированы в ЦКБ. Чувствуют себя нормально», - уточнила собеседница агентства.



Александра Пахмутова является автором музыки более чем к 400 песням, в том числе таким как "Орлята учатся летать", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Мелодия", "Надежда", "Беловежская Пуща" и многих других. К значительному количеству этих композиций слова писал ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов

