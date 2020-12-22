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Квадрокоптер заснял, как один фургон превратил КАД в «бутылочное горлышко»

На северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 22 декабря скопилась пробка длиной более 3 километров. Причину появления затора помог разгадать квадрокоптер.

Как сообщает портал «Мегаполис», затор образовался на внешнем кольце КАД перед развязкой в районе Мурино. На записи с коптера видно, что пробку спровоцировал остановившийся в правом ряду грузовой фургон. Чтобы объехать стоящий на «аварийке» автомобиль, водителям из правого ряда пришлось потеснить ехавших в среднем, и в итоге на магистрали собрался хвост в несколько километров.

Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», длина затора превышает 3,5 километра.

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