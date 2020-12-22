Прилетел в Петербург без маски — в суд

Объединенная пресс-служба судов подсчитала, сколько путешественников с 1 сентября были наказаны за несоблюдение коронавирусных ограничений.



Московский районный суд за это время привлек к административной ответственности 116 пассажиров в Пулково за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Как уточняет 22 декабря пресс-служба, все они, находясь в аэропорту Пулково, нарушили правила поведения, обязывающего граждан использовать средства индивидуальной защиты.

