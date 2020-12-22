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Прилетел в Петербург без маски — в суд

Объединенная пресс-служба судов подсчитала, сколько путешественников с 1 сентября были наказаны за несоблюдение коронавирусных ограничений.

Московский районный суд за это время привлек к административной ответственности 116 пассажиров в Пулково за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Как уточняет 22 декабря пресс-служба, все они, находясь в аэропорту Пулково, нарушили правила поведения, обязывающего граждан использовать средства индивидуальной защиты.

Суд был лоялен к гражданам и всем назначил наказание в виде предупреждения.

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