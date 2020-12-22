Полицейские увезли в отдел режиссёра Виталия Манского, который в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального вышел к зданию Федеральной службы безопасности. Об этом 22 декабря сообщил в Facebook его коллега Аскольд Куров.
Манский встал перед ФСБ на Лубянке с синими трусами в руках. Заинтересовавшихся правоохранителей он проинформировал, что так выражает свою гражданскую позицию. «Чтобы чистые были, — пояснил он, пожелав сотрудникам хорошей службы: — Защищайте страну от убийц».
После этого один из полицейских преградил режиссёру дорогу и предложил проехать в отдел. Как уточняет Куров, его коллегу увезли в Мещанское ОВД.
Нижнее бельё Алексея Навального обсуждают, в том числе, в Кремле, после второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее гульфик. В ФСБ называют разговор подделкой.