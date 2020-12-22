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На Лубянке задержали режиссёра Виталия Манского. Он выразил гражданскую позицию трусами

Полицейские увезли в отдел режиссёра Виталия Манского, который в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального вышел к зданию Федеральной службы безопасности. Об этом 22 декабря сообщил в Facebook его коллега Аскольд Куров.

Манский встал перед ФСБ на Лубянке с синими трусами в руках. Заинтересовавшихся правоохранителей он проинформировал, что так выражает свою гражданскую позицию. «Чтобы чистые были, — пояснил он, пожелав сотрудникам хорошей службы: — Защищайте страну от убийц».

После этого один из полицейских преградил режиссёру дорогу и предложил проехать в отдел. Как уточняет Куров, его коллегу увезли в Мещанское ОВД.

Нижнее бельё Алексея Навального обсуждают, в том числе, в Кремле, после второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее гульфик. В ФСБ называют разговор подделкой.

Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в его организме присутствовали следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Отравление, как предполагается, произошло во время поездки Навального в Томск в конце августа. В состоянии медицинской комы оппозиционер провёл 19 дней.

Российские власти отрицают отравление на территории страны, уголовное дело не возбуждено.

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Комментарии (16)

USSR_forever
странно что Навальный не попросил им на их адрес выслать трусы... представляю лица чекистов, заваленных посылками с трусами со всей страны... ах-ха-х... уполз под стол... =))))
***_555
Хороший подарок получился на День гэбья.
Anatolevich
Защищайте страну от убийц
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