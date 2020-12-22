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Детские сады Петербурга примут воспитанников в субботу, 26 декабря

Детские сады Петербурга будут работать в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает комитет по образованию.

«Так как родители работают, необходимо обеспечить и работу образовательных учреждений, прежде всего, всех детских садов. Соответствующие рекомендации уже доведены комитетом до районных администраций. В ближайшее время дошкольные образовательные учреждения должны проинформировать родителей дошкольников, что детские сады работают 26 декабря, а 31 декабря объявлен выходным», — уточнили в Смольном.

Власти Петербурга объявили 31 декабря выходным днем. Для сотрудников исполнительных органов рабочий день переносится на 26 декабря.

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