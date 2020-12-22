Вице-губернатор Елин ответит за Новый год. Беглов открывает новый оперштаб на праздники

В Петербурге на новогодних праздниках будет действовать оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб. Об этом 22 декабря на заседании правительства заявил губернатор Александр Беглов.
Штаб создается при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ответственным назначен вице-губернатор Евгений Елин. Работать новый оперштаб будет с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.
По словам Беглова, участники штаба должны будут следить за работой колл-центров, лабораторий, медицинских учреждений разного уровня.
«У нас впереди новогодние праздники, и мы должны позаботиться о горожанах в эти дни», — добавил глава города.