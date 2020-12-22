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Американских норок и краснокнижных козлов проверяли в Пулково. Россельхознадзор убедился в их хорошем самочувствии

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково проконтролировали перемещение нескольких американских норок и редких сибирских козлов, занесенных в Международную Красную книгу. Через Петербург их везли в Карелию.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 21 декабря ветеринарный контроль в Пулково прошли четыре американские норки и два сибирских козла. Животных перевозили из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица в Сортавале. Нарушений сотрудники ведомства не выявили, животные чувствовали себя хорошо и продолжили путь в Карелию.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Американская норка — североамериканский вид из семейства куньих. Из-за ценного меха ее содержат в промышленных целях, а кроме того, держат в качестве домашних питомцев.

Сибирский козел — одно из самых больших горных парнокопытных. Внешне он похож на домашнее животное, но ведет себя агрессивно, мускулист, быстр и силен. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. В 2020 году в Красной книге России его статус изменили на вид, сокращающийся в численности.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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