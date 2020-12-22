Сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково проконтролировали перемещение нескольких американских норок и редких сибирских козлов, занесенных в Международную Красную книгу. Через Петербург их везли в Карелию.



Как сообщает 22 декабря пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 21 декабря ветеринарный контроль в Пулково прошли четыре американские норки и два сибирских козла. Животных перевозили из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица в Сортавале. Нарушений сотрудники ведомства не выявили, животные чувствовали себя хорошо и продолжили путь в Карелию.