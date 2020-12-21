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ЦБ зафиксировал рост обращений россиян за реструктуризацией кредитов

Россияне в период с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений о реструктуризации кредитов, это на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели.

«Граждане с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Число заявок от предпринимателей, наоборот, сократилось — до 3,4 тыс. против 4,1 тыс. за предыдущий период. При этом доля реструктурированных кредитов бизнеса в общем количестве одобренных заявок по-прежнему составляет 90%», — приводит статистику Центробанка ТАСС.

Всего за период с 20 марта по 16 декабря банки реструктурировали бизнесу 94,2 тыс. кредитов на общую сумму около 840 млрд рублей, гражданам — более 1,7 млн кредитов на сумму 845 млрд рублей.

Также с марта банки предоставили ипотечные каникулы по 14,8 тыс. заявлений на сумму более 39 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет порядка 99% от общего количества одобренных заявок, уточнили в ЦБ. При этом кредитные организации отказали в каникулах по 13,9 тыс. требований. Основная причина по прежнему — непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышение максимального размера кредита, добавили в регуляторе.

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Комментарии (3)

Diplot
Похоже, что скоро эта карусель рухнет вместе с пассажирами. В добрый путь вкладчики банков.
kоt-obormot
Надо срочно выразить озабоченность. И дополнительно повысить процент!
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