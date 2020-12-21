ЦБ зафиксировал рост обращений россиян за реструктуризацией кредитов

Россияне в период с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений о реструктуризации кредитов, это на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели.

«Граждане с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Число заявок от предпринимателей, наоборот, сократилось — до 3,4 тыс. против 4,1 тыс. за предыдущий период. При этом доля реструктурированных кредитов бизнеса в общем количестве одобренных заявок по-прежнему составляет 90%», — приводит статистику Центробанка ТАСС.