20 прививочных пунктов и 8,5 тысячи доз вакцины: в Петербурге начали колоть от коронавируса соцработников, на очереди полицейские

В Петербурге идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В город поступили более 7,5 тысячи доз вакцины Гам-КОВИД-вак, она же «Спутник V» и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», рассказали в аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.
«Развернуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города. Уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек. Расширены категории лиц, подлежащих вакцинации. В первую очередь добровольной иммунизации от COVID-19 подлежат медики, педагоги, сотрудники силовых структур. Сегодня началась вакцинация социальных работников», — заявили 21 декабря в аппарате Эргашева.
Как писала «Фонтанка», еще в пятницу, 18 декабря, в Петербурге было 5900 доз вакцины и всего пять работающих пунктов вакцинации. До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.