20 прививочных пунктов и 8,5 тысячи доз вакцины: в Петербурге начали колоть от коронавируса соцработников, на очереди полицейские

В Петербурге идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В город поступили более 7,5 тысячи доз вакцины Гам-КОВИД-вак, она же «Спутник V» и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», рассказали в аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.



«Развернуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города. Уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек. Расширены категории лиц, подлежащих вакцинации. В первую очередь добровольной иммунизации от COVID-19 подлежат медики, педагоги, сотрудники силовых структур. Сегодня началась вакцинация социальных работников», — заявили 21 декабря в аппарате Эргашева.