Вместо 14 пунктов вакцинации от COVID-19 в Петербурге запустили только пять. В тестовом режиме

Комитет по здравоохранению отчитался о запуске всего пяти пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге. И только в тестовом режиме. Хотя на днях рапортовал о запуске 14 точек.



«Сегодня начали работу пять пунктов. Мы рассчитываем, что в понедельник в городе будут работать 20 штук. Они работают по большей части в тестовом режиме. Мы рассчитываем, что каждый из них пропустит в течение дня от 20 до 30 пациентов. Необходимо наработать навык, получить опыт, чтобы минимизировать временные затраты и постараться в течение рабочего времени прививать максимально возможное количество пациентов», — заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».