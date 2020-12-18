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Вместо 14 пунктов вакцинации от COVID-19 в Петербурге запустили только пять. В тестовом режиме

Комитет по здравоохранению отчитался о запуске всего пяти пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге. И только в тестовом режиме. Хотя на днях рапортовал о запуске 14 точек.

«Сегодня начали работу пять пунктов. Мы рассчитываем, что в понедельник в городе будут работать 20 штук. Они работают по большей части в тестовом режиме. Мы рассчитываем, что каждый из них пропустит в течение дня от 20 до 30 пациентов. Необходимо наработать навык, получить опыт, чтобы минимизировать временные затраты и постараться в течение рабочего времени прививать максимально возможное количество пациентов», — заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец 18 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», дефицит морозильников и скудные поставки вакцины для самого коронавирусного мегаполиса России — Петербурга — серьезно затормозили обещанную властями прививочную кампанию. В Москве тем временем привили больше 15 тысяч человек и открыли уже 70 пунктов вакцинации, где принимают почти всех желающих.

Дмитрий Лисовец заверил, что Петербургу «несомненно удастся» до конца года развернуть обещанные губернатором 70 пунктов вакцинации от коронавируса. И даже холодильники, которые в количестве 210 штук срочно закупали, больше не помеха.

«Закупки осуществляются. В город поставлено более 90 подобных морозильников. Будет поставлено в ближайшие дни еще порядка 60. И с учетом тех приборов, которые уже поставлены, все 70 пунктов к концу недели будут оборудованы надлежащим образом», — отметил чиновник.

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Комментарии (6)

Vacuolle
Почему? Почему всякие сараны и лисовцы всё еще руководят нашим здоровьем? Почему они не бегут, роняя тапки? "И только эхо, эхо звучит в ответ..."
260871131
Ну то есть вся вакцина в Москве. Почти. Следовало ожидать среди зверей некоторые более равны.
zelf
Интересно, сколько неадекватов побегут колоться неизвестно чем?
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