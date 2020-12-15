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Роспотребнадзор: Петербург лидирует по распространению коронавируса среди населения

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но Петербург пока находится на вершине уровня среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последнюю неделю. О этом заявила 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В динамике эпидемиологического процесса в целом по России наблюдается стабилизация ежесуточного уровня регистрации COVID-19, и показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю. Однако же разброс по регионам — от 2,5 в Республике Татарстан до 70,14 на 100 тыс. населения в городе Санкт-Петербурге — демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах РФ, — сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. — По-прежнему ситуация определяется регистрацией случаев в столицах России. Порядка 38% (новых случаев заражения) приходится на эти два города».

Между тем в петербургском управлении Роспотребнадзора говорят о стабилизации ситуации.

По словам Поповой, в 62 регионах коэффициент распространения за последнюю неделю был равен единице или меньше единицы. Только в Костромской области этот показатель снижается. В стадии стабилизации — 68 субъектов (в конце ноября таковых было 58), в стадии продолжающегося роста — 15 (было 23).

Наиболее высокий интенсивный показатель — в группах лиц старше 65 и лиц от 50 до 65 лет. За последние две недели чаще всего заболевали работники промышленных предприятий.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 3765 новых случаев заражения COVID-19, 14 декабря сообщалось о 3771 заболевшем, 13 декабря — о 3768. В целом по России за сутки подтверждено 26 689 новых случаев коронавируса против 27 328 накануне.

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Комментарии (14)

gencon
Корона показала, у Кремля 7 бед один ответ : всем врать, все запретить, ничего не делать - само рассосётся. А ведь, санкции куда страшнее......
Skazochny
А как же плато и справились?)
nuga
У нас в доме никто короной не болел,несмотря на обилие сопливых детей бессиптомных разносчиков.Ни одна бабка не умерла.Да и на карте города наш район в целом самый здоровый по вирусу,минимум заболевших. Так что ищите причину в застройке и плотности населения,а не вирусе,корью болеют целыми подьездами.
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