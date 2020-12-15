Роспотребнадзор: Петербург лидирует по распространению коронавируса среди населения

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но Петербург пока находится на вершине уровня среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последнюю неделю. О этом заявила 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В динамике эпидемиологического процесса в целом по России наблюдается стабилизация ежесуточного уровня регистрации COVID-19, и показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю. Однако же разброс по регионам — от 2,5 в Республике Татарстан до 70,14 на 100 тыс. населения в городе Санкт-Петербурге — демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах РФ, — сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. — По-прежнему ситуация определяется регистрацией случаев в столицах России. Порядка 38% (новых случаев заражения) приходится на эти два города».