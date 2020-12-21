Суд отправил в изолятор мужчину, выкинувшего подругу из окна в Петербурге

Красногвардейский райсуд рассмотрел ходатайство об аресте Андрея Титова, обвиняемого в покушении на убийство.
Как сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба судов, ранее неоднократно судимый Титов днем 19 декабря в квартире на Ленской улице выпивал со своей 27-летней знакомой. У них произошел конфликт. Мужчина избил женщину и выбросил её из окна пятого этажа.
Как писала «Фонтанка», в больницу пострадавшая попала со множественными открытыми и закрытыми переломами, травмами головы, внутренних органов и экстракцией зубов.
Сам мужчина вину в содеянном не признал. Он и его защитник просили суд избрать для него меру пресечения, не связанную с изоляцией, так как он трудоустроен и скрываться от суда не собирается. Однако их доводы судью не убедили.
Мужчину отправили в изолятор до 19 февраля 2021 года.