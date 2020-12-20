Мужчина выбросил девушку из окна в Петербурге. Он живёт от срока к сроку

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, экстренные службы на Ленскую, 17/1, накануне немногим позже полудня вызвал прохожий, который стал свидетелем падения из окна, как ему показалось, девочки лет двенадцати. Полицейские установили, что разбилась жительница одного из соседних домов, на прошлой неделе отмечавшая своё 27-летие.

Переломанную девушку нашли под окнами многоэтажки в Красногвардейском районе Петербурга. Полётом с пятого этажа для неё закончилось общение со вспыльчивым рецидивистом.

Её госпитализировали со множественными открытыми и закрытыми переломами, травмами головы, внутренних органов и экстракцией зубов. В тяжёлом состоянии девушку направили в операционную.



Большинство травм она получила после падения с пятого этажа, но от себя, по версии следствия, добавил и 41-летний житель общежития на Ленской, 17. Предполагается, что он проводил время с пострадавшей и алкоголем, но в какой-то момент общение не задалось, и мужчина избил подругу, а после выбросил её с балкона.



Он задержан. К протоколу о мелком хулиганстве Следственный комитет добавил уголовное дело о покушении на убийство, которое подозреваемый не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам.



Общение с правоохранителями для мужчины должно быть почти рутиной. В 2001 году он был осуждён условно за умышленное причинение среднего вреда здоровью, хулиганство и кражу. В 2005-м получил девять лет лишения свободы за разбой, а также покушение на изнасилование и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Через три года вышел условно-досрочно, но ненадолго. Новые сроки он продолжил получать, едва отбыв предыдущие. Последний пришёлся на 2018 год — три года колонии за угрозу убийством.

